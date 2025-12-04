Яя Туре — о Гвардиоле: "Не вижу человека, вижу змею"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре возобновил свою вражду с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.
Несмотря на то, что Гвардиола тренировал Туре в "Сити", эти двое знакомы еще со времен "Барселоны", когда между ними и пробежала кошка.
Предпочтя молодого Серхио Бускетса, Гвардиола продал Туре в "Сити" в 2010 году, и Яя до сих пор обижен на Хосепа за манеру обращения с ним.
"Я не вижу человека, я вижу змею. В то время тренер "Барселоны" позвонил мне и сказал: "Ты должен вернуться, это важно". Моя жена сказала мне: "Ты собираешься слушать эту чепуху? Он обращается с тобой как с грязью и теперь он хочет, чтобы ты остался? Ты действительно останешься? Давай лучше в Манчестер".
"Парень не давал мне играть весь год, а в конце года я проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира, и он захотел использовать меня в "Барселоне". Моя жена говорила про него: "Он не человек, он шайтан, он злой". Она рассматривает его как отрицательного персонажа", — сообщил Туре ютуб-каналу ZACK.
04.12.2025 23:00
