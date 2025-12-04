Висса пошел на значительные уступки, чтобы перейти в "Ньюкасл"

Нападающий Йоан Висса пошел на значительные финансовые уступки ради своего перехода в "Ньюкасл".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Висса у "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов, и этот переход был бы невозможен без усилий самого Йоана.



По информации talkSPORT, Висса добровольно отказался от положенного ему в "Брентфорде" бонуса, а также согласился подвинуться по зарплате, чтобы сделать общую стоимость своего трансфера более приемлемой для "Ньюкасла".



А еще Висса провел двухчасовой разговор с владельцем "Брентфорда" Мэттью Бенхэмом, пояснив свои намерения и убедившись, что расставание произойдет в хороших отношениях.



Из-за полученной в сентябре травмы колена Висса до сих пор не дебютировал за "Ньюкасл", однако источник утверждает, что у 29-летнего конголезца есть шансы попасть в заявку "Ньюкасла" на матч Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.



Добавим, в своих 149 матчах за "Брентфорд" Висса забил 49 голов, 20 из которых пришлись на прошлый сезон.