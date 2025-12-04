Артета пожаловался на расписание

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пожаловался на плотный календарь матчей.

Только в минувшее воскресенье "Арсенал" провел непростой матч против "Челси" (1:1), а накануне вечером одержал победу 2:0 против "Брентфорда".



Уже в субботу "Арсенал" совершит выезд к "Астон Вилле", и Артета считает, что Премьер-Лига вполне могла бы поставить этот матч на воскресенье.



"Сегодня мы сыграли в среду вечером, и дальше нам предстоит сыграть в субботу утром. Мы можем это сделать, но если бы они дали нам чуть больше времени, чтобы восстановиться и чуть упростить задачу по поддержанию благополучия игроков, это было бы замечательно".



"Мы могли бы помочь игрокам, лиге и всем делать то, что нам нужно делать. Дайте нам лишний день, особенно когда речь о выступающих в Европе командах. Думаю, это возможно, и это принесло бы пользу".



"У нас никогда не было такого расписания, и не только в Премьер-Лиге, но и во всех соревнованиях. Поэтому нужно постараться оказать эту помощь, пожалуйста".



"Думаю, это не аргумент, это здравый смысл. Думаю, в какой-то момент футбола станет чересчур много, а игроки — не машины. Мы должны стараться помочь, когда это возможно", — цитирует Артету The Athletic.