"Арсенал" объявил о покупке братьев-близнецов Кинтеро

"Арсенал" официально объявил о приобретении братьев-близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро из эквадорского "Индепендьенте дель Валье".

16-летние Эдвин и Хольгер считаются одними из ярчайших талантов в Южной Америке, заслужив высокие оценки своей игрой за клуб и сборную Эквадора U-17.



Братья Кинтеро присоединятся к "Арсеналу" в августе 2027, когда им исполнится 18 лет, а до тех пор продолжат выступать за "Индепендьенте дель Валье", еще одним воспитанником которого является защитник "канониров" Пьеро Инкапье.



Эдвин, будучи левшой, играет правого вингера и отличается скоростью и дриблингом.



В свою очередь Хольгер — правша и играет на позиции атакующего полузащитника, а к его сильным качествам относят видение поля и скорость.