Босс "Ньюкасла" назвал сроки, когда "сороки" могут стать лучшим клубом в мире

Исполнительный директор "Ньюкасла" Дэвид Хопкинсон считает, что "сороки" могут стать лучшим клубом в мире к 2030 году.

С 2021 года "Ньюкасл" контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии. И хотя новые владельцы не вполне оправдывают ожидания в плане инвестиций, Хопкинс уверен, что "сорокам" по силам стать топ-клубом в обозримом будущем.



"Я вижу, что к 2030 году этот клуб будет претендовать на звание лучшего клуба в мире. Вот где я вижу нас к 2030 году — и такого рода прогресс требует не так много, как вы можете подумать. Это требует ясности убеждений".



"Прежде всего нам нужно полностью совпадать в том, что мы хотим делать. Нам нужна смелость, чтобы игнорировать сомнения и даже насмешки, потому что они будут. Мы хотим больше трофеев, потому что они определяют успех. Эдди (Хау) — особенный. Моя задача в том, чтобы помочь Эдди преуспеть в своей работе".



"Может ли "Ньюкасл" выиграть Премьер-Лигу? Да, конечно. Почему нет? Наша задача — превратить себя в постоянного претендента на титул. Это тяжелая лига, здесь есть неоспоримая корреляция между набранными очками и заработанными деньгами, поэтому мы поможем себе сами и повысим свою конкурентоспособность, увеличив свои доходы", — сообщил Хопкинсон The Times.