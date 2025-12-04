Ван Дейк призвал Вирца игнорировать свои показатели

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал партнера по команде Флориана Вирца игнорировать свои статистические показатели.

Вирц все еще находится в ожидании своего первого результативного действия в Премьер-Лиге после перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов.



Накануне вечером Вирц избавил "Ливерпуль" от поражения против "Сандерленда" (1:1), однако забитый Флорианом мяч в итоге был записан в протокол как Норди Мукиеле.



По мнению Ван Дейка, Вирцу не стоит обращать внимание на эту шумиху вокруг показателей результативности, а сосредоточиться на вкладе в игру команды.



"Есть очень хорошая причина, почему клуб вроде нашего купил его: он выдающийся игрок, игрок мирового уровня, на мой взгляд, и он может стать еще лучше, но это займет немного времени. Ему нужно сохранять спокойствие, не предаваясь эйфории и не падая духом. Не позволь себе быть втянутым в то, что происходит снаружи, будь то очень хорошее или очень плохое, и не придавай значения показателям".



"В наши дни многие смотрят, забил ли ты, отдал ли ты результативную передачу, есть ли "клин-шит", но также нужно смотреть, какой вклад ты делаешь в игру команды. Это не всегда можно понять по показателям, но можно по увиденному, и именно на этом нужно сосредоточиться. Он поучаствовал в ответном голе, но он также сделал много других хороших вещей, и то же самое против "Вест Хэма", — цитирует Ван Дейка The Guardian.