Райс уверен, что будет готов к "Вилле"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что сможет сыграть против "Астон Виллы" в субботу.
Накануне вечером Райс был вынужденно заменен на 83-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" (2:0).
Предположительно, у Райса возникли проблемы с икроножной мышцей, и Деклан был замечен с пакетом льда, приложенным к поврежденной ноге.
Однако в общении со Sky Sports после финального свистка Райс заявил, что он "в порядке" и будет готов к следующему матчу "Арсенала" — выезду к "Астон Вилле" в ближайшую субботу.
Добавим, 26-летний англичанин выходил в стартовом составе на 13 из 14 матчей "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав три результативные передачи.
04.12.2025 16:00
Просмотров: 359
Не факт, его ещё осматривать будут, возможно к Астон Вилле будет рискованно выпускать.
(ответить)
Пля, оно живое. Ну все, крайний матч для него а с брюгге пусть Нёргоры играют!
(ответить)
