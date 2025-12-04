Райс уверен, что будет готов к "Вилле"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что сможет сыграть против "Астон Виллы" в субботу.

Накануне вечером Райс был вынужденно заменен на 83-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" (2:0).

Предположительно, у Райса возникли проблемы с икроножной мышцей, и Деклан был замечен с пакетом льда, приложенным к поврежденной ноге.

Однако в общении со Sky Sports после финального свистка Райс заявил, что он "в порядке" и будет готов к следующему матчу "Арсенала" — выезду к "Астон Вилле" в ближайшую субботу.

Добавим, 26-летний англичанин выходил в стартовом составе на 13 из 14 матчей "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав три результативные передачи.




  1. paroljlogin7237 04.12.2025 17:04 # paroljlogin7237
    Не факт, его ещё осматривать будут, возможно к Астон Вилле будет рискованно выпускать.

    (ответить)

  2. redwhitegun 04.12.2025 16:56 # redwhitegun
    Пля, оно живое. Ну все, крайний матч для него а с брюгге пусть Нёргоры играют!

    (ответить)

