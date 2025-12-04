Райс уверен, что будет готов к "Вилле"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что сможет сыграть против "Астон Виллы" в субботу.

Накануне вечером Райс был вынужденно заменен на 83-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" (2:0).



Предположительно, у Райса возникли проблемы с икроножной мышцей, и Деклан был замечен с пакетом льда, приложенным к поврежденной ноге.



Однако в общении со Sky Sports после финального свистка Райс заявил, что он "в порядке" и будет готов к следующему матчу "Арсенала" — выезду к "Астон Вилле" в ближайшую субботу.



Добавим, 26-летний англичанин выходил в стартовом составе на 13 из 14 матчей "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав три результативные передачи.