Амад уверен, что МЮ движется в правильном направлении

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло выразил уверенность, что его команда движется в правильном направлении.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на 15-м месте в Премьер-Лиге, демонстрируя удручающие результаты и игру.



Амад признает, что результаты "Юнайтед" все еще оставляют желать лучшего, однако "красные дьяволы" ощущают себя совершенно другой командой, благодаря изменившейся атмосфере.



"Лично я считаю, что мы значительно прибавляем, особенно как команда, потому что я могу вспомнить прошлый сезон, и некоторые матчи были непростыми для нас".



"Мы выходили на матчи, уже думая, что проиграли, но в этом сезоне по-другому. У нас другой настрой, другая энергия".



"Теперь мы выходим на матч, чувствуя что можем его выиграть, поэтому я думаю, мы прибавляем, и тренерский штаб тоже помог нам сделать этот шаг".



"Мы не очень-то довольны своим положением в таблице прямо сейчас, но мы прибавим. Уверен, следующий матч мы проведем гораздо лучше".



"Думаю, теперь мы являемся другой командой. Мы знаем, что этот сезон отличается от прошлого. Мы играем один матч в неделю, поэтому мы должны стараться лучше проводить каждый матч".



"В раздевалке позитивная атмосфера. Мы являемся другой командой. Бруну (Фернандеш) — наш лидер, а также Магуайр, даже Бриан (Мбемо)".



"Думаю, это позитивная энергия. Если честно, так гораздо, гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Как я уже сказал, мы хотим лучше проводить каждый матч, и я обещаю, что мы будем", — сообщил Диалло Sky Sports.