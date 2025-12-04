Терри — о поражении от "Лидса": "Как же плох был "Челси"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри дал оценку игры "синих" в матче Премьер-Лиги против "Лидса".

Накануне "Челси" потерпел поражение 3:1 на "Элланд Роуд", и Терри кажется, что команда Энцо Марески просто недооценила своего соперника.



Терри разочарован, что "Челси" сыграл так слабо после ничьей с "Арсеналом" и победы над "Барселоной".



"Какая же плохая игра... Все, что я говорил насчет "Лидса", сбылось. Я говорил, что они будут агрессивны, фанаты будут поддерживать их изо всех сил, и это будет враждебное место. Либо вы выходите и соответствуете им, либо готовьтесь потерпеть неудачу. Похоже на то, что в первом тайме они определенно не справились с этим".



"Нельзя, чтобы после двух великолепных матчей следовала такого рода игра. Это определенно не сделает вас претендентом на титул".



"К сожалению, это будет дорого стоить нам. Мы неопытны, и если вы не понимаете, чего ожидать от выезда к "Лидсу", тогда..."



"Нужно приезжать туда и показывать, что вы готовы сражаться. Нужно соответствовать "Лидсу" во всем, и так вы зарабатываете право на положительный результат. Вы играете 15-20 минут в своей футбол и зарабатываете это право".



"Стандартные положения, индивидуальные ошибки в обороне — это явно недостаточно хорошо. Возможно, это шанс для тренера взглянуть на состав и сказать: "Окей, ротация — не решение на будущее, я знаю своих 11-14 лучших игроков, и я буду доверять им, а другим просто придется смириться с этим", — сообщил Терри в TikTok.