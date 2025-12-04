Рэднапп считает, что Салах может покинуть "Ливерпуль" уже в январе

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что нападающий Мохамед Салах может покинуть мерсисайдский клуб уже в январе.

Ничья 1:1 против "Сандерленда" стала вторым матчем подряд, когда Салаху не нашлось места в стартовом составе, хотя на сей раз Мохамед хотя бы вышел на замену.



И хотя у Салаха есть контракт до 2027 года, Рэднапп чувствует, что отношения 33-летнего египтянина с главным тренером Арне Слотом уже не поправить.



"Салах — легенда Премьер-Лиги, икона "Ливерпуля", и поэтому я думаю, это не закончится хорошо. Теперь это будет непростая ситуация, потому что в его лице тренер обладает тем, кто так талантлив, так важен для команды и раздевалки, так ведет себя и проявляет на тренировках".



"Он не захочет греть скамейку, он подписывал новый контракт не для того, чтобы слить свою карьеру. Он хочет играть постоянно, неделя за неделей".



"Я буду ошеломлен, если он отработает оставшиеся два или полтора года по своему контракту. Я не думаю, что ситуация улучшится хоть на йоту. Меня ничего не удивляет в футболе, и он может уйти либо в январе, либо летом".



"Если обратится правильный клуб... Многое будет зависеть от него самого. Он заслужил эту привилегию. Он может сказать: "Слушайте, если я не буду основным игроком у вас, я не задержусь. Я уйду куда-нибудь". Я по-прежнему верю, что он захочет играть в Европе".



"В первую очередь все мы скажем, что он отправится в Саудовскую Аравию. Он, разумеется, является легендой в той части мира. Или он может захотеть в Соединенные Штаты. Как бы то ни было, сейчас мы наблюдаем разрыв в отношениях".



"Он будет чувствовать, что его подвели или, возможно, обвиняют в происходящем. Но если команда побеждает без него... Я видел статистику, и она весьма хороша, когда он не играет".



"Незаменимых не бывает, время не щадит никого, и теперь это будет сложная ситуация", — сообщил Рэднапп Sky Sports.