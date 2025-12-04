Слот признал, что "Энфилд" утратил фактор страха

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признал, что другие команды перестали бояться выездов на "Энфилд".

В семи домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" трижды терял очки, включая ничью 1:1 против "Сандерленда" накануне вечером.



Слот чувствует, что "Энфилд" утратил фактор страха, и теперь соперники реально верят в свои силы, приезжая на стадион "Ливерпуля".



"Конечно. Ясное дело, сейчас команды играют против нас, думая, что они могут достичь результата. И не только думают, потому что они показывали это в этом сезоне".



"Даже матчи, которые мы выиграли, внушали уверенность другим командам вроде: "Хм, кое-что там возможно". Потому что даже победные матчи в начале сезона не были простыми".



"Я не вполне согласен, что уверенность "Сандерленда" крепла по ходу матча, потому что, думаю, на протяжении всего второго тайма только одна команда держала мяч и только одна команда играла на одной половине поля. Но да, если они получали штрафной или вводили мяч от ворот, они могли достичь нашей половины поля с помощью длинного заброса. И нам приходилось три или четыре раза обороняться при стандартах, вбросах аутов и угловых. Конечно, это создает опасность, потому что они показали в этом сезоне, что опасны при стандартах. Хорошая вещь в том, что мы не пропустили после стандарта", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".