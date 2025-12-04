Артета отметил прогресс Мерино в игре в нападении

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его полузащитник Микель Мерино вывел свою игру в качестве нападающего на новый уровень.

Мерино вынужденно играл нападающего еще в прошлом сезоне, и в этой кампании Микель снова понадобился "Арсеналу" на острие атак.



Именно Мерино забил победный для "канониров" гол против "Брентфорда" накануне (2:0), заслужив обильную похвалу со стороны Артеты.



"Он снова был безмерно важен. В случае со своим голом он сыграл очень умно. То, как он выбрал момент времени, выиграл позицию и исполнил, но также его игра в целом с мячом и без мяча..."



"Я вспоминаю эпизод, когда он отдал мяч за спину сопернику на рывок Мартина (Эдегора), а Мартин не пошел за мячом. Тогда Мерино сам пробежал 40 метров до углового флажка".



"Он возвращается назад, он отбирает мяч. Он успевает везде, и в данный момент он набрал действительно хорошую форму и делает команду намного лучше".



"Ранее на пресс-конференции я сказал, что он обладает любознательностью, стремлением учиться и помогать команде".



"Он знал, что у нас с самого начала сезона есть большая проблема. Мы потеряли Виктора (Дьекереша), Кай (Хаверц) отсутствовал, Габриэль Жезус отсутствовал. Поэтому нам требовалось решение, а он очень, очень хорошо проявил себя в этой роли в прошлом сезоне".



"Думаю, в этом сезоне он, наверное, сделал еще один шаг, потому что он способен делать еще больше вещей. Думаю, команда действительно благодарна ему, а он наслаждается этим", — цитирует Артету Sky Sports.



Добавим, в этом календарном году Мерино забил 21 гол за "Арсенал" и сборную Испании, включая 11 в этом в этом сезон.