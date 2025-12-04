Мареска: "Лидс" был лучше во всех отношениях"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что его команда заслуженно проиграла "Лидсу".

Накануне вечером "Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у новичка Премьер-Лиги, и Мареска чувствует, что его команда просто не настроилась на своего соперника.



"Если честно, они ("Лидс") были лучше нас во всех отношениях. Мы не можем извлечь никакого позитива из этого матча. Мы лишь можем посмотреть и проанализировать, что мы сделали неправильно и что нам нужно улучшить".



"Вы не выигрываете матчи только за счет мастерства — нужно больше. Сегодня они были лучше нас".



"Это Премьер-Лига — здесь нужно проявлять себя, иначе у вас будут сложности. Мы не соответствовали своему стандарту", — сообщил Мареска Sky Sports.