Невилл: "Челси" недостаточно хорош для титула"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Челси" недостаточно хорош для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Добыв ничью 1:1 против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" в минувший уикенд, накануне вечером "Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Лидса".



По мнению Невилла, "Челси" не хватает стабильности в результатах, а также класса на позициях, однако Гари уверен, что с попаданием в Лигу Чемпионов у команды Энцо Марески проблем не возникнет.



"Челси" будет в топ-4 или топ-5, никаких проблем с этим не возникнет. Но если говорить о победе "Челси" в лиге, то им слегка не хватает на воротах, в центре обороны и впереди. Их центральные нападающие, центральные защитники и голкиперы недостаточно хороши, чтобы стать обладателями титула".



"Я не думаю, что они могут завоевать титул. Вообще-то, я не думаю, что у них есть шансы".



"Челси" — команда с хорошо поставленной игрой, у них невероятное количество таланта, но их центральные защитники были плохи во всех отношениях сегодня вечером".



"Их голкипер недостаточно хорош для обладателя титула, а в центре нападения у них хорошие игроки, но это не тот уровень, необходимый для завоевания "Челси" титула".



"Они финишируют в топ-4, но они нестабильны. Я видел, что "Челси" проводил выдающиеся матчи, но также я видел от них и такого рода матчи".



Я не думаю, что они подготовились к "Элланд Роуд". Я не думаю, что они с уважением отнеслись к этому матчу, и вот что может случиться в таком случае. Соперник превзошел их физически, мышечно, и они заслужили проиграть", — сообщил Невилл в эфире.