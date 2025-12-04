Мареска объяснил замену Эстевао в перерыве против "Лидса"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил замену вингера Эстевао Виллиана в перерыве матча против "Лидса".

Накануне "Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Лидса", но для Эстевао этот матч Премьер-Лиги был завершен уже в перерыве.



В первом тайме Эстевао получил желтую карточку за циничный фол на Габриэле Гудмундссоне, поэтому Мареска убрал 18-летнего бразильца от греха.



"Думаю, для Эстевао это немного ощущалось как "добро пожаловать в Премьер-Лигу", "добро пожаловать в Лидс".



"Должно быть, он под большим, большим впечатлением. Причина, почему мы его заменили, заключается в том, что он уже был на желтой карточке".



"Когда тебе 18, иногда тебе бывает сложно контролировать эмоции, поэтому было лучше заменить его и избежать красной карточки", — цитирует Мареску Evening Standard.