Мареска объяснил замену Эстевао в перерыве против "Лидса"
Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил замену вингера Эстевао Виллиана в перерыве матча против "Лидса".
Накануне "Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Лидса", но для Эстевао этот матч Премьер-Лиги был завершен уже в перерыве.
В первом тайме Эстевао получил желтую карточку за циничный фол на Габриэле Гудмундссоне, поэтому Мареска убрал 18-летнего бразильца от греха.
"Думаю, для Эстевао это немного ощущалось как "добро пожаловать в Премьер-Лигу", "добро пожаловать в Лидс".
"Должно быть, он под большим, большим впечатлением. Причина, почему мы его заменили, заключается в том, что он уже был на желтой карточке".
"Когда тебе 18, иногда тебе бывает сложно контролировать эмоции, поэтому было лучше заменить его и избежать красной карточки", — цитирует Мареску Evening Standard.
04.12.2025 08:00
Просмотров: 415
надо было в старт гитенса и добить через эстевао. если у кого-нибудь есть знакомые в членсе, попросите позвать меня
