Слот: "Немного доволен, немного расстроен"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что испытывает двойственные чувства после ничьей 1:1 против "Сандерленда".

Как это уже было неоднократно в предыдущих матчах, сопернику "Ливерпуля" не потребовалось много моментов, чтобы забить команде Арне Слота.



Однако "Ливерпуль" избежал своего 10-го поражения в 14 матчах, отыгравшись благодаря автоголу, что порадовало Слота.



"Доволен я или расстроен? Немного того и другого. Еще до игры я знал, что теперь уже в 14 своих матчах "Сандерленд" только четырежды пропускал более одного гола. В этих четырех матчах они пропускали ровно по два. Так что этой команде сложно забить, против этой команды сложно создавать моменты, потому что они либо очень агрессивны с высоким прессингом, либо всеми 11 игроками — 10 полевыми и голкипером — обороняют свою штрафную, не щадя себя. Поэтому созидать против них так сложно. Я знал это, но все равно надеялся на большее".



"Мы вновь мало позволили сопернику. Их первый большой момент — я не учитываю тот удар в перекладину, потому что у него не было шансов стать голом, — но их первый серьезный момент после стандарта обернулся попаданием в штангу. А их гол, на мой взгляд, даже не был моментом. Если это момент, то у нас, наверное, их было 20 сегодня вечером. Но, к сожалению, случился рикошет, и вот мы уступаем 0:1. Затем, как это было в наших последних матчах, нам оказалось действительно сложно сравнять счет, хотя у нас каждый раз были моменты. Сегодня нам немного повезло забить и сделать счет 1:1, также благодаря рикошету. На мой взгляд, это другое, потому что это был удар с восьми, девяти, 10 метров, и это хотя бы серьезный момент. В то же время удар с 20 метров — это возможность, а не серьезный момент. Поэтому немного того и другого", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".