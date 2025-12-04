Артета подтвердил, что Райс получил травму против "Брентфорда"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Деклан Райс получил травму против "Брентфорда".
Накануне "Арсенал" уверенно переиграл "Брентфорд" со счетом 2:0, однако эта победа была омрачена травмами защитника Кристиана Москеры и упомянутого Райса.
Будучи незаменимым для Артеты игроком, Райс покинул поле "Эмирейтс" на 83-й минуте, а после финального свистка Деклана заметили с пакетом льда возле икры левой ноги.
"Деклану пришлось уйти с поля. Завтра мы посмотрим. Москера — еще одна потеря. Салиба и Габриэль пока отсутствуют, поэтому нам нужно адаптироваться".
"Деклан не мог продолжать игру, поэтому ему пришлось покинуть поле. Он может ходить..."
"Москера? Там что-то с коленом или лодыжкой, он не смог объяснить нам", — цитирует Артету Daily Mirror.
Пиздес только не сейчас(((((((
