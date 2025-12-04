Артета подтвердил, что Райс получил травму против "Брентфорда"

Деклан Райс Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Деклан Райс получил травму против "Брентфорда".

Накануне "Арсенал" уверенно переиграл "Брентфорд" со счетом 2:0, однако эта победа была омрачена травмами защитника Кристиана Москеры и упомянутого Райса.

Будучи незаменимым для Артеты игроком, Райс покинул поле "Эмирейтс" на 83-й минуте, а после финального свистка Деклана заметили с пакетом льда возле икры левой ноги.

"Деклану пришлось уйти с поля. Завтра мы посмотрим. Москера — еще одна потеря. Салиба и Габриэль пока отсутствуют, поэтому нам нужно адаптироваться".

"Деклан не мог продолжать игру, поэтому ему пришлось покинуть поле. Он может ходить..."

"Москера? Там что-то с коленом или лодыжкой, он не смог объяснить нам", — цитирует Артету Daily Mirror.




Метки Арсенал, Москера, Райс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 129


Поиск: