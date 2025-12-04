"Ливерпуль" добыл ничью против "Сандерленда"

Оказавшись на волоске от очередного поражения, "Ливерпуль" все же смог добыть ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Сандерлендом".

В стартовый состав "красных" вернулся Энди Робертсон, заменив на позиции левого защитника Милоша Керкеза. Мохамед Салах остался в запасе.



У "черных котов" с первых минут вышли Трай Хьюм и Брайан Бробби, заменив Бертрана Траоре и Вильсона Изидора.



В самом начале матча Доминик Собослаи своим ударом размял голкипера гостей Робина Руфса. Хозяева много атаковали, но реальной угрозы чужим воротам не создавали.



Первый реальный момент "Ливерпуль" создал только в середине первого тайма, когда Флориан Вирц проскочил мимо защитника в штрафной и пробил, но после рикошета от Руфса мяч пошел мимо.



На 33-й минуте "Сандерленд" показал зубы. Неожиданно получив свободу, Хьюм отважился на дальний удар, но Алиссон перевел мяч в перекладину.



Отделавшись испугом, "красные" продолжили оказывать давление. Собослаи еще раз напряг Руфса, а Алексис Макаллистер головой пробил в штангу.



"Коты" терпеливо выжидали своего следующего шанса и на 68-й минуте его получили. Виргил Ван Дейк подарил мяч сопернику, а Чемсдин Талби даже не стал входить в штрафную, пробив с дистанции — 0:1.



Свой первый удар в створ во втором тайме хозяева нанесли только на 81-й минуте. Вирц взял игру на себя в штрафной, после чего нанес удар с рикошетом — 1:1.



В концовке "Ливерпуль" устроил штурм, но при этом провалился в обороне на четвертой компенсированной минуте. Изидор вышел один на один и уже покатил мяч в ворота, но Федерико Кьеза спас свою команду.



Опасные моменты в этом матч давались "Ливерпулю" мучительно тяжело. "Красные" могли и проиграть, поэтому ничья — не такой плохой исход.



"Ливерпуль" — "Сандерленд". Отчет о матче