"Ливерпуль" добыл ничью против "Сандерленда"

Флориан Вирц Оказавшись на волоске от очередного поражения, "Ливерпуль" все же смог добыть ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Сандерлендом".

В стартовый состав "красных" вернулся Энди Робертсон, заменив на позиции левого защитника Милоша Керкеза. Мохамед Салах остался в запасе.

У "черных котов" с первых минут вышли Трай Хьюм и Брайан Бробби, заменив Бертрана Траоре и Вильсона Изидора.

В самом начале матча Доминик Собослаи своим ударом размял голкипера гостей Робина Руфса. Хозяева много атаковали, но реальной угрозы чужим воротам не создавали.

Первый реальный момент "Ливерпуль" создал только в середине первого тайма, когда Флориан Вирц проскочил мимо защитника в штрафной и пробил, но после рикошета от Руфса мяч пошел мимо.

На 33-й минуте "Сандерленд" показал зубы. Неожиданно получив свободу, Хьюм отважился на дальний удар, но Алиссон перевел мяч в перекладину.

Отделавшись испугом, "красные" продолжили оказывать давление. Собослаи еще раз напряг Руфса, а Алексис Макаллистер головой пробил в штангу.

"Коты" терпеливо выжидали своего следующего шанса и на 68-й минуте его получили. Виргил Ван Дейк подарил мяч сопернику, а Чемсдин Талби даже не стал входить в штрафную, пробив с дистанции — 0:1.

Свой первый удар в створ во втором тайме хозяева нанесли только на 81-й минуте. Вирц взял игру на себя в штрафной, после чего нанес удар с рикошетом — 1:1.

В концовке "Ливерпуль" устроил штурм, но при этом провалился в обороне на четвертой компенсированной минуте. Изидор вышел один на один и уже покатил мяч в ворота, но Федерико Кьеза спас свою команду.

Опасные моменты в этом матч давались "Ливерпулю" мучительно тяжело. "Красные" могли и проиграть, поэтому ничья — не такой плохой исход.

"Ливерпуль" — "Сандерленд". Отчет о матче




Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2025 01:20

Количество просмотров Просмотров: 389

Последние комментарии:




  1. hachidlo 04.12.2025 01:41 # hachidlo
    Это все из-за того, что инструкции не дал…

    (ответить)

  2. dexter 04.12.2025 01:30 # dexter
    Как я и говорил в прошлом году - заглота надо увольнять...

    (ответить)

  3. brown-ale 04.12.2025 01:22 # brown-ale
    Вирца эпично обломали с голом.

    (ответить)

  4. gucman 04.12.2025 01:22 # gucman
    А портрвый Лyзepxyй все таки отскочил...

    (ответить)

  5. b84 04.12.2025 01:21 # b84
    Слот аут.
    ХВАТИТ.

    (ответить)

  6. electric 04.12.2025 01:21 # electric
    Охранника и ко с победой!

    З.ы. заглот ещё некоторое время поссыт на кекстера, а потом на мороз.

    (ответить)

