"Лидс" разделался с "Челси"
"Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у новичка Премьер-Лиги "Лидса".
Нападающий Доминик Калверт-Левин стал одним из четырех новых лиц в стартовом составе "белых".
Наставник "синих" Энцо Мареска произвел пять перестановок, оказав доверие, среди прочих, Андрею Сантосу и Лиаму Делапу.
"Лидс" уверенно начал матч и уже на шестой минуте был вознагражден голом. Это Яка Бийол сыграл на опережение и головой замкнул подачу партнером углового — 1:0.
Быстрый гол соперника застал врасплох гостей, которые выглядели растерянно и не знали, что делать с мячом. Хозяева же поверили в себя и опасно контратаковали.
"Белые" были лучше и на 43-й минуте развили свое преимущество. Ао Танаке удался классный удар с подступов к штрафной площади — 2:0.
В перерыве гости пришли в себя и уже на 50-й минуте отыграли один гол. Джейми Гиттенс с левого края штрафной забросил мяч к дальней штанге, где вышедший на замену Педру Нету обработал снаряд и вторым касанием поразил ворота — 2:1.
"Челси" явно перехватил инициативу и стал серьезно напрягать соперника, однако на 54-й минуте "Лидс" охладил этот пыл незасчитанным голом Лукаса Нмечи.
"Синие" слишком увлеклись атаками и потеряли концентрацию в обороне. На 72-й минуте Ноа Окафор обокрал Тосина Адарабиойо в штрафной, Роберт Санчес бросился исправлять ошибку партнера, но мяч достался Калверт-Левину, который с метра поразил пустые ворота — 3:1.
Дерби с "Арсеналом" отняло много сил у "Челси", и "Лидс" просто выглядел заряженнее с самого начала. "Синие" увеличили свое отставание от вершины Премьер-Лиги до девяти очков.
"Лидс" — "Челси". Отчет о матче
04.12.2025 01:15
Что можно сказать…. Состав раздут, но адекватных замен основе уй…
Надеюсь ето роследний матч тосина в етой футболке
С дисаси нахуй с пляжа, 2 ебаных анскильных уродца , худшие центрозащи в истории клуба.
Я лучше буду на ачимпонга смотреть, там хотя бы из-за таланта и потенциала я готов ррощать ошибки
Прощать етой 2х метровой залупе ету хуйню я не могу, сорян. Чел не в состоянии мяч выбить без давления особого.
Я и близко не расчитывал на победу в гонке, я расчитал просто на гонку
Но с такими далбаебами ето анрил .
Цепляйтесь за кубки, кал, кубок англии, лч....в апл просто нереально .
Стартовый состав у челси топ
Но стоит только пошатнуть пару позиций в обороне, на флангах....карета сразу превращается в тыкву
Ожидаемо. Кто то сомневался что они смогут носится два матча за 3 дня? Физика просела и досвидульки. На классе забрать они не могут, ввиду его отсутствия.
решил устроить ротацию, поверив в себя после победы над полурезервом путалоны. но кто ты без кайседо? лысый е6анько)))))
Обидно, конечно, что из-за таких простых ошибок теряем то, что добывалось с большим трудом. Надеюсь, Мареска сделает нужные выводы.
Охранника и ко с победой!
З.ы. заглот ещё некоторое время поссыт на кекстера, а потом на мороз.
пенсы, только честно, кто избвас верит в апл с лысым дол6оёбом?
чо с ебалой ?!
