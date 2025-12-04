"Лидс" разделался с "Челси"

"Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у новичка Премьер-Лиги "Лидса".

Нападающий Доминик Калверт-Левин стал одним из четырех новых лиц в стартовом составе "белых".



Наставник "синих" Энцо Мареска произвел пять перестановок, оказав доверие, среди прочих, Андрею Сантосу и Лиаму Делапу.



"Лидс" уверенно начал матч и уже на шестой минуте был вознагражден голом. Это Яка Бийол сыграл на опережение и головой замкнул подачу партнером углового — 1:0.



Быстрый гол соперника застал врасплох гостей, которые выглядели растерянно и не знали, что делать с мячом. Хозяева же поверили в себя и опасно контратаковали.



"Белые" были лучше и на 43-й минуте развили свое преимущество. Ао Танаке удался классный удар с подступов к штрафной площади — 2:0.



В перерыве гости пришли в себя и уже на 50-й минуте отыграли один гол. Джейми Гиттенс с левого края штрафной забросил мяч к дальней штанге, где вышедший на замену Педру Нету обработал снаряд и вторым касанием поразил ворота — 2:1.



"Челси" явно перехватил инициативу и стал серьезно напрягать соперника, однако на 54-й минуте "Лидс" охладил этот пыл незасчитанным голом Лукаса Нмечи.



"Синие" слишком увлеклись атаками и потеряли концентрацию в обороне. На 72-й минуте Ноа Окафор обокрал Тосина Адарабиойо в штрафной, Роберт Санчес бросился исправлять ошибку партнера, но мяч достался Калверт-Левину, который с метра поразил пустые ворота — 3:1.



Дерби с "Арсеналом" отняло много сил у "Челси", и "Лидс" просто выглядел заряженнее с самого начала. "Синие" увеличили свое отставание от вершины Премьер-Лиги до девяти очков.



"Лидс" — "Челси". Отчет о матче