"Лидс" разделался с "Челси"

Доминик Калверт-Левин "Челси" потерпел поражение 3:1 в гостях у новичка Премьер-Лиги "Лидса".

Нападающий Доминик Калверт-Левин стал одним из четырех новых лиц в стартовом составе "белых".

Наставник "синих" Энцо Мареска произвел пять перестановок, оказав доверие, среди прочих, Андрею Сантосу и Лиаму Делапу.

"Лидс" уверенно начал матч и уже на шестой минуте был вознагражден голом. Это Яка Бийол сыграл на опережение и головой замкнул подачу партнером углового — 1:0.

Быстрый гол соперника застал врасплох гостей, которые выглядели растерянно и не знали, что делать с мячом. Хозяева же поверили в себя и опасно контратаковали.

"Белые" были лучше и на 43-й минуте развили свое преимущество. Ао Танаке удался классный удар с подступов к штрафной площади — 2:0.

В перерыве гости пришли в себя и уже на 50-й минуте отыграли один гол. Джейми Гиттенс с левого края штрафной забросил мяч к дальней штанге, где вышедший на замену Педру Нету обработал снаряд и вторым касанием поразил ворота — 2:1.

"Челси" явно перехватил инициативу и стал серьезно напрягать соперника, однако на 54-й минуте "Лидс" охладил этот пыл незасчитанным голом Лукаса Нмечи.

"Синие" слишком увлеклись атаками и потеряли концентрацию в обороне. На 72-й минуте Ноа Окафор обокрал Тосина Адарабиойо в штрафной, Роберт Санчес бросился исправлять ошибку партнера, но мяч достался Калверт-Левину, который с метра поразил пустые ворота — 3:1.

Дерби с "Арсеналом" отняло много сил у "Челси", и "Лидс" просто выглядел заряженнее с самого начала. "Синие" увеличили свое отставание от вершины Премьер-Лиги до девяти очков.

"Лидс" — "Челси". Отчет о матче




Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2025 01:15

Количество просмотров Просмотров: 440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shely 04.12.2025 01:30 # shely
    Что можно сказать…. Состав раздут, но адекватных замен основе уй…

    (ответить)

  2. dembo 04.12.2025 01:22 # dembo
    Надеюсь ето роследний матч тосина в етой футболке
    С дисаси нахуй с пляжа, 2 ебаных анскильных уродца , худшие центрозащи в истории клуба.
    Я лучше буду на ачимпонга смотреть, там хотя бы из-за таланта и потенциала я готов ррощать ошибки

    Прощать етой 2х метровой залупе ету хуйню я не могу, сорян. Чел не в состоянии мяч выбить без давления особого.

    Я и близко не расчитывал на победу в гонке, я расчитал просто на гонку
    Но с такими далбаебами ето анрил .


    Цепляйтесь за кубки, кал, кубок англии, лч....в апл просто нереально .
    Стартовый состав у челси топ
    Но стоит только пошатнуть пару позиций в обороне, на флангах....карета сразу превращается в тыкву

    (ответить)

  3. redwhitegun 04.12.2025 01:20 # redwhitegun
    Ожидаемо. Кто то сомневался что они смогут носится два матча за 3 дня? Физика просела и досвидульки. На классе забрать они не могут, ввиду его отсутствия.

    (ответить)

  4. narcot 04.12.2025 01:19 # narcot
    решил устроить ротацию, поверив в себя после победы над полурезервом путалоны. но кто ты без кайседо? лысый е6анько)))))

    (ответить)

  5. gucman 04.12.2025 01:19 # gucman
    Обидно, конечно, что из-за таких простых ошибок теряем то, что добывалось с большим трудом. Надеюсь, Мареска сделает нужные выводы.

    (ответить)

  6. electric 04.12.2025 01:18 # electric
    Охранника и ко с победой!

    З.ы. заглот ещё некоторое время поссыт на кекстера, а потом на мороз.

    (ответить)

  7. narcot 04.12.2025 01:17 # narcot
    пенсы, только честно, кто избвас верит в апл с лысым дол6оёбом?

    (ответить)

  8. b84 04.12.2025 01:17 # b84
    чо с ебалой ?!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: