Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Родриго
Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении нападающего испанского "Реала" Родриго в январе.
Родриго не испытывает сильного дефицита игровых минут в Мадриде, но с момента прихода Килиана Мбаппе в 2024 году исполняет второстепенную роль.
Вдобавок Родриго фатально не везет у чужих ворот. 24-летний бразилец не забивает уже 31 матч кряду за свой клуб, что является рекордом "Реала" среди атакующих игроков.
По информации TEAMtalk, за ситуацией Родриго следят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", однако "Реал" не собирается отпускать игрока в аренду и лишь готов рассмотреть предложения насчет постоянного трансфера стоимостью около 70 миллионов фунтов.
Сам Родриго допускает свой переход только в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм". Поскольку эти два списка пересекаются, "горожане" и "шпоры" могут считаться фаворитами в борьбе за игрока.
04.12.2025 00:05
Просмотров: 84
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: