Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Родриго

Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении нападающего испанского "Реала" Родриго в январе.

Родриго не испытывает сильного дефицита игровых минут в Мадриде, но с момента прихода Килиана Мбаппе в 2024 году исполняет второстепенную роль.



Вдобавок Родриго фатально не везет у чужих ворот. 24-летний бразилец не забивает уже 31 матч кряду за свой клуб, что является рекордом "Реала" среди атакующих игроков.



По информации TEAMtalk, за ситуацией Родриго следят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", однако "Реал" не собирается отпускать игрока в аренду и лишь готов рассмотреть предложения насчет постоянного трансфера стоимостью около 70 миллионов фунтов.



Сам Родриго допускает свой переход только в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм". Поскольку эти два списка пересекаются, "горожане" и "шпоры" могут считаться фаворитами в борьбе за игрока.