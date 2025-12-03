"Ливерпуль" не будет покупать Шлоттербека

"Ливерпуль" потерял интерес к защитнику дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербеку в преддверии зимнего трансферного окна.

Ожидается, что в январе "Ливерпуль" попытается пригласить центрального защитника, и ранее Шлоттербек назывался одним из рассматриваемых "красными" вариантов.



"Боруссия" никак не может договориться о продлении истекающего в конце следующего сезона контракта Шлоттербек, а значит 26-летний игрок сборной Германии может быть доступен для трансфера по сниженной цене.



Как сообщает Bild, будущее Шлоттербека в "Боруссии" остается в подвешенном состоянии, но "Ливерпуль" уже решил, что не будет пытаться купить Нико в январе. В данный момент на радаре у "красных" находятся другие защитники.