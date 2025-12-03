"Ливерпуль" не будет покупать Шлоттербека
"Ливерпуль" потерял интерес к защитнику дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербеку в преддверии зимнего трансферного окна.
Ожидается, что в январе "Ливерпуль" попытается пригласить центрального защитника, и ранее Шлоттербек назывался одним из рассматриваемых "красными" вариантов.
"Боруссия" никак не может договориться о продлении истекающего в конце следующего сезона контракта Шлоттербек, а значит 26-летний игрок сборной Германии может быть доступен для трансфера по сниженной цене.
Как сообщает Bild, будущее Шлоттербека в "Боруссии" остается в подвешенном состоянии, но "Ливерпуль" уже решил, что не будет пытаться купить Нико в январе. В данный момент на радаре у "красных" находятся другие защитники.
03.12.2025 23:00
Просмотров: 162
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: