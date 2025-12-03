Пакета избежал расширения своей дисквалификации
Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета избежал расширения своей дисквалификации после удаления против "Ливерпуля".
Пакета быстро получил две желтые карточки за несогласие с решением рефери Даррена Инглэнда против своей команды в концовке проигранного "Вест Хэмом" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:2).
При этом 28-летний бразилец отказался сразу покинуть поле, продолжив спорить с арбитрами и принявшись саркастически аплодировать Инглэнду.
Оценив поведение Пакеты, FA воздержалась от расширения одноматчевой дисквалификации Лукаса. Ассоциация лишь вынесла предупреждение и напомнила "молотобойцу" о его обязанностях, сообщает BBC.
Таким образом, Пакета пропустит только выезд к "Манчестер Юнайтед" в четверг вечером, но будет доступен на матч против "Брайтона" в воскресенье.
03.12.2025 22:00
