Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета избежал расширения своей дисквалификации после удаления против "Ливерпуля".

Пакета быстро получил две желтые карточки за несогласие с решением рефери Даррена Инглэнда против своей команды в концовке проигранного "Вест Хэмом" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:2).



При этом 28-летний бразилец отказался сразу покинуть поле, продолжив спорить с арбитрами и принявшись саркастически аплодировать Инглэнду.



Оценив поведение Пакеты, FA воздержалась от расширения одноматчевой дисквалификации Лукаса. Ассоциация лишь вынесла предупреждение и напомнила "молотобойцу" о его обязанностях, сообщает BBC.



Таким образом, Пакета пропустит только выезд к "Манчестер Юнайтед" в четверг вечером, но будет доступен на матч против "Брайтона" в воскресенье.