"Тоттенхэм" готов начать переговоры по Траффорду
"Тоттенхэм" готов вступить в переговоры о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда.
На днях стало известно, что Траффорд не чувствует себя счастливым в "Сити" и хочет сменить клуб в январе. Это неудивительно, ведь этот сезон Джеймс начинал первым номером "горожан", но сейчас находится за спиной у Джанлуиджи Доннаруммы.
Ожидается, что свой интерес к Траффорду возобновит "Ньюкасл", который пытался заполучить Джеймса еще минувшим летом, но оказался не удел, потому что "Сити" воспользовался своей опцией по обратному выкупу игрока за 27 миллионов фунтов у "Бернли".
Однако TEAMtalk утверждает, что побороться за Траффорда собирается и "Тоттенхэм", который уже наводит справки 23-летнего англичанина.
"Тоттенхэм" хочет добавить конкуренции своему первому номеру Гульельмо Викарио, к игре которого на выходе и умению командовать партнерам есть большие вопросы.
Правда, у "Ньюкасла" имеется козырь в борьбе за Траффорда, и это встречный интерес "Сити" к защитнику "сорок" Тино Ливраменто.
В свою очередь "Тоттенхэм" интересуется не только Траффордом, но и его партнером по "Сити" в лице вингера Савиньо, который в этом сезоне является редким гостем в стартовом составе "горожан".
03.12.2025 21:00
Просмотров: 42
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: