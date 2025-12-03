"Тоттенхэм" готов начать переговоры по Траффорду

"Тоттенхэм" готов вступить в переговоры о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда.

На днях стало известно, что Траффорд не чувствует себя счастливым в "Сити" и хочет сменить клуб в январе. Это неудивительно, ведь этот сезон Джеймс начинал первым номером "горожан", но сейчас находится за спиной у Джанлуиджи Доннаруммы.



Ожидается, что свой интерес к Траффорду возобновит "Ньюкасл", который пытался заполучить Джеймса еще минувшим летом, но оказался не удел, потому что "Сити" воспользовался своей опцией по обратному выкупу игрока за 27 миллионов фунтов у "Бернли".



Однако TEAMtalk утверждает, что побороться за Траффорда собирается и "Тоттенхэм", который уже наводит справки 23-летнего англичанина.



"Тоттенхэм" хочет добавить конкуренции своему первому номеру Гульельмо Викарио, к игре которого на выходе и умению командовать партнерам есть большие вопросы.



Правда, у "Ньюкасла" имеется козырь в борьбе за Траффорда, и это встречный интерес "Сити" к защитнику "сорок" Тино Ливраменто.



В свою очередь "Тоттенхэм" интересуется не только Траффордом, но и его партнером по "Сити" в лице вингера Савиньо, который в этом сезоне является редким гостем в стартовом составе "горожан".