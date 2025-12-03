Аморим уверен, что Кунья может играть лучше
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим уверен, что нападающий Матеус Кунья пока не показывал своей лучшей игры за "красных дьяволов".
Кунья стал первым приобретением "Юнайтед" минувшим летом, будучи купленным у "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов еще в июне.
Кунья демонстрирует достаточно уверенную игру в начале своей карьеры в "Юнайтед", но забил лишь один гол в 11 матчах, поэтому Аморим ждет большего от 26-летнего бразильца, который наколотил 15 мячей в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
"Думаю, есть еще уровни, которых он может достичь. Теперь он в другом клубе, где другое давление, но я думаю, он действительно хорошо справляется с этим".
"У него были сложности, потому что он не забивал, а он слишком думает о показателях результативности".
"Он оказывает столь важное влияние на команду, но я думаю, Кунья должен значительно вырасти в плане оборонительных и атакующих действий", — цитирует Аморима The Independent.
