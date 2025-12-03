"Арсенал" обдумывает покупку Баойя летом

Атакующий полузащитник немецкого "Айнтрахта" Жан-Маттео Баойя вызывает интерес со стороны "Арсенала".

По информации Sky Sport Germany, "Арсенал" внимательно отслеживает прогресс Баойя, рассматривая Жан-Маттео в качестве трансферной цели на следующее лето.



При этом "Айнтрахт" уже был уведомлен об интересе "Арсенала" к Баойя, который забил два гола и отдал одну результативную передачу в 11 матчах этого сезона Бундеслиги.



Однако Баойя имеет контракт до 2029 года, и "Айнтрахт" готов потребовать за 20-летнего француза до 70 миллионов евро (61 млн. фунтов).