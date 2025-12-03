Артета хочет, чтобы Райс стал экспертом по вбросу аутов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его полузащитник Деклан Райс может стать специалистом по вбросу аутов.

Райс стал исполнять стандартные положения в "Арсенале" в январе 2024, после тренировочного сбора команды в Дубае.



Райс добился больших успехов на этом поприще, включая два своих гола против "Реала" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, благодаря чему Деклан даже был номинирован на премию Пушкаша.



С недавних пор Райс вбрасывает в "Арсенале" ауты, и в преддверии противостояния с Майклом Кайоде из "Брентфорда", экспертом в этом компоненте игры, Артета выразил надежду, что со временем Деклан улучшит и этот свой навык.



"Все должно развиваться. Я не знаю, насколько хорош он был год назад, два года назад или три года назад. Я знаю, насколько хорош был Деклан при исполнении стандартов три или четыре года назад, и я знаю, насколько он хорош в этом сейчас".



"Поэтому это не происходит по щелчку пальцев. Вещи нужно тренировать, развивать и поправлять. А сам игрок должен верить, это имеет ключевое значение", — цитирует Артету Evening Standard.