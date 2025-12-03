Артета хочет, чтобы Райс стал экспертом по вбросу аутов

Деклан Райс Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его полузащитник Деклан Райс может стать специалистом по вбросу аутов.

Райс стал исполнять стандартные положения в "Арсенале" в январе 2024, после тренировочного сбора команды в Дубае.

Райс добился больших успехов на этом поприще, включая два своих гола против "Реала" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, благодаря чему Деклан даже был номинирован на премию Пушкаша.

С недавних пор Райс вбрасывает в "Арсенале" ауты, и в преддверии противостояния с Майклом Кайоде из "Брентфорда", экспертом в этом компоненте игры, Артета выразил надежду, что со временем Деклан улучшит и этот свой навык.

"Все должно развиваться. Я не знаю, насколько хорош он был год назад, два года назад или три года назад. Я знаю, насколько хорош был Деклан при исполнении стандартов три или четыре года назад, и я знаю, насколько он хорош в этом сейчас".

"Поэтому это не происходит по щелчку пальцев. Вещи нужно тренировать, развивать и поправлять. А сам игрок должен верить, это имеет ключевое значение", — цитирует Артету Evening Standard.




Метки Арсенал, Артета, Райс

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 264

Последние комментарии:




  1. vanomas 03.12.2025 17:33 # vanomas
    Не слежу конечно за арсеналом, а там другие игроки ваще есть? Или всё должен делать один игрок?

  2. narcot 03.12.2025 17:06 # narcot
    тони залупьюлис

