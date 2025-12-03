"Тоттенхэм" объявил о возвращении Сона

Бывший капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин вернется в лондонский клуб, чтобы попрощаться.

Минувшим летом "Тоттенхэм" продал в "Лос-Анджелес" за 20 миллионов фунтов. Это случилось, пока "шпоры" находились в предсезонном турне в Южной Корее.



Таким образом, до отъезда в МЛС нападающий не имел нормальной возможности попрощаться с клубом, которому он посвятил 10 лет своей карьеры.



Это недоразумение будет исправлено на следующей неделе, когда 33-летний Сон приедет в Лондон, чтобы попрощаться с игроками, персоналом и, разумеется, болельщиками "Тоттенхэма".



Фанаты "шпор" смогут увидеть Сона во вторник, 9 декабря, перед домашним матчем Лиги Чемпионов против пражской "Славии".