Лено уверен, что однажды Силва возглавит топ-клуб

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено уверен, что его наставник Марку Силва однажды возглавит большой клуб.

Силва тренирует "Фулхэм" с 2021 года, и в прошлом сезоне "дачники" набрали свое рекордное количество очков в Премьер-Лиге — 54.



Ранее в этом году Силва назывался возможным сменщиком Анге Постекоглу в "Тоттенхэме", и Лено уверен, что однажды 48-летний португалец уйдет на повышение.



"Это абсолютно великолепно, какую работу он проделал в "Фулхэме", и я думаю, каждый должен ценить его, как ценит каждый наш фанат".



"Ты можешь видеть, что он голоден и обладает этим огнем внутри каждый день здесь, потому что, стоит тебе выключиться и немного расслабиться, и он садится тебе на шею".



"Думаю, это говорит о его характере, его амбициях и все такое".



"Он великолепный тренер, и, к сожалению, в какой-то момент он уйдет. Я практически уверен, что он окажется в одном из крупнейших клубов мира, потому что он заслуживает это".



"Но, как я уже сказал, все в футбольном клубе "Фулхэм" так рады, что он здесь, и я надеюсь, он останется здесь подольше", — сообщил Лено talkSPORT.