Гвардиола предупредил, что "Сити" готов сражаться за титул до конца

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что его команда готова сражаться за титул Премьер-Лиги до самого конца.

Одержав победу 4:5 в гостях у "Фулхэма" накануне вечером, "Сити" сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" на два очка.



"Арсенал" играет против "Брентфорда" в среду вечером и может восстановить пятиочковую дистанцию, однако Гвардиола не придает этому значения. Опыт подсказывает Хосепу, что гонка будет длинной.



"Насладился ли я победой? Это невозможно. 5:1 — да, но 5:4... На часы я смотрел больше, чем на игру. Конечно, было приятно победить. Сейчас нам тяжело, но было бы еще тяжелее, если бы мы не смогли одержать победу здесь. Я запомню этот матч".



"Даже когда мы набрали 100 очков, у нас были матчи, в которых мы вели 3:0, но заканчивали 3:2. Такое всегда случается. Это Премьер-Лига".



"Арсенал" так силен и так надежен в обороне. Нам нужно настроиться на то, что это будет сложно, но в то же время сезон Премьер-Лиги такой длинный. Я являюсь самым возрастным тренером в Премьер-Лиге, и у меня достаточно опыта, чтобы устроить забег на длинную дистанцию и постараться побороться за победу в Премьер-Лиге. Сезон такой длинный".



"Челси" при Энцо Мареске впечатляет меня все больше и больше с каждым днем. Это будет длинный путь, и многое еще случится. Мы выиграли шесть титулов, включая четыре или пять, когда в январе или феврале мы догоняли".



"Выигрывающая Премьер-Лигу команда — это команда, которая прибавляет на протяжении месяцев, и именно это мы постараемся сделать. Главное, чтобы не было травм. Если мы сделаем усилие над собой, мы прибавим и будем лучше контролировать ситуацию", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.