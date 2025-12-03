"Юнайтед" готов избавиться от Угарте

"Манчестер Юнайтед" готов избавиться от своего полузащитника Мануэля Угарте.

Лишь 18 месяцев назад "Юнайтед" приобрел Угарте у ПСЖ по сделке стоимостью 52 миллиона фунтов, однако talkSPORT утверждает, что у Мануэля уже нет будущего на "Олд Траффорд".



Угарте регулярно критиковали на протяжении прошлого сезона, в котором "Юнайтед" финишировал на 16-м месте в Премьер-Лиге, но в этой кампании Мануэль окончательно утратил доверие главного тренера Рубена Аморима, выходя в старте лишь на два из 13 матчей чемпионата.



"Юнайтед" планирует основательно обновить свою полузащиту следующим летом, но 24-летнему уругвайцу может быть позволено уйти уже в январе.