Гвардиола восхищается результативностью Холанда

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение результативностью нападающего Эрлинга Холанда, достигшего знакового рубежа в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Сити" одержал победу 4:5 в гостях у "Фулхэма", а Холанд забил свой 100-й гол за карьеру в Премьер-Лиге.



Холанд быстрее всех в истории достиг данного рубежа — за 111 матчей. К примеру, Алану Ширеру для этого потребовалось 124 игры, а Харри Кейну — 141.



По словам Гвардиолы, он был никогда не поверил, что Холанд будет забивать так много, когда "Сити" покупал норвежца у дортмундской "Боруссии" в 2022 году.



"Если бы в момент прихода Эрлинга вы бы сказали мне, что он забьет 100 голов в 111 матчах, я бы ответил: "Вы уверены?" Его показатели безумны. Безумны. Эрлинг — один из лучших, у него невероятная результативность, и он делает удивительные вещи", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.