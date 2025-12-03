Нуну: "Пакета не в порядке"

Главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту заявил, что атакующий полузащитник Лукас Пакета "не в порядке" после своего удаления против "Ливерпуля".

В минувшее воскресенье Пакета схлопотал вторую желтую карточку за споры с рефери, после матча пожаловавшись на то, что все еще находится под влиянием длившегося два года расследования о якобы умышленных "горчичниках".



Нуну уверен, что при психологической поддержке клуба Пакета преодолеет эту ситуацию, но в данный момент Лукасу непросто.



"Я поговорил с Лукасом, и он поговорил не только со мной, но и со всеми своими партнерами по команде. Во-первых, он извинился. Он осознает свою ошибку, но мы как клуб бережем своих людей и пытаемся уладить вещи между собой".



"Каждый понимает, что ошибки могут случаться, и порой ты не можешь контролировать эмоции, но каждый имеет возможность исправиться".



"Поэтому мы движемся дальше. Лукас пропустит матч против "Манчестер Юнайтед", но примет участие в следующем".



"Нет, он не в порядке. Он страдает. Он расстроен. Ему грустно. Он осознал, что совершил ошибку, и он оставит это позади".



"Порой люди не знают о всех проблемах, с которыми имеют дело футболисты, но Лукас преодолеет эту ситуацию".



"Думаю, эта история с расследованием влияет на него, но он хочет двигаться дальше, чтобы постараться отодвинуть это в сторону и продолжить играть в футбол так, как играет он".



"Я могу заверить вас, что здесь в клубе мы оказываем игрокам всю необходимую поддержку. У нас есть процедуры по оказанию помощи, и мы готовы ее оказать", — цитирует Нуну Evening Standard.