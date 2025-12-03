Франк: "Абсолютная ошибка VAR"

Наставник "Тоттенхэма" Томас Франк назвал "абсолютной ошибкой" вмешательство VAR для назначения пенальти в ворота его команды против "Ньюкасла".

Только гол Кристиана Ромеро в падении через себя в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" избежать поражения на "Сент-Джеймс Парк" накануне вечером (2:2).



"Шпоры" оказались в затруднительном положении, когда на 86-й минуте Энтони Гордон сделал счет 2:1 в пользу "сорок", реализовав пенальти, назначенный за фол Родриго Бентанкура на Дэне Берне.



Изначально рефери Томас Брамалл не увидел здесь нарушения правил, однако после вмешательства VAR сходил к монитору и назначил 11-метровый.



В опубликованном Премьер-Лигой заявлении говорится, что Бентанкур даже не смотрел не мяч, когда боролся с Берном, но Франк считает, что система VAR не должна была вмешиваться в принципе.



"Это была абсолютная ошибка VAR. Изначально рефери поступил правильно, и нужно это поощрять. На мой взгляд, это никак не пенальти".



"Даже некоторые фанаты "Ньюкасла", с которыми я разговаривал, не думают, что это пенальти. Нам нужна последовательность в таких решения".



"Думаю, рефери в поле принял свое решение, и он успешно справился, а VAR может вмешиваться только в случае явной ошибки", — цитирует Франка BBC.



