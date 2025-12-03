Мареска рассматривает декабрь определяющим месяцем для "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что декабрь будет определяющим месяцем для чемпионских амбиций его команды.

До сих пор Мареска называл преждевременными разговоры о шансах "Челси" на завоевание титула Премьер-Лиги, несмотря на то, что "синие" остаются в шести очках позади лидирующего "Арсенала".



Мареска помнит, что в прошлом сезоне "Челси" шел на втором месте до Boxing Day, но затем стал снижаться в таблице, поэтому Энцо чувствует, что в январе он будет лучше понимать реальные цели свой команды.



"Я был здесь в прошлом году. Кажется, первым матчем, который мы проиграли, был "Фулхэм" дома (на Boxing Day). После "Фулхэма" мы навали терять очки".



"Думаю, это сложный месяц для любой команды, не только "Челси". Особенно для тех, кто выступает в еврокубках, потому что приходится играть каждые три дня".



"Но команды, которые смогут быть стабильны в декабре и январе, далеко зайдут. Они будут сражаться за титул".



"Поэтому сейчас наш основной фокус на том, чтобы постараться быть стабильными в следующий месяц. А затем, если мы будем возле вершины, мы поставим перед собой цель и поборемся за нее", — цитирует Мареску Evening Standard.