Кукурелья: "Хотел перейти в "Манчестер Сити"

Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья рассказал, что мог перейти в "Манчестер Сити".

Своей игрой за "Челси" 27-летний Кукурелья заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в Премьер-Лиге.

Однако карьера Кукурельи могла сложиться иначе. Еще когда Марк выступал за "Брайтон", его пытался заполучить "Сити".

"Манчестер Сити" хотел меня до моего перехода в "Челси". Они были неудержимы, они были одной из лучших команд в мире".

"Я хотел перейти. Когда они обращаются, как обратились они, и когда тебя зовет Гвардиола, ты приползаешь на коленях, если понадобится. Но клубы не смогли достичь договоренности".

"Требования "Брайтона" выходили за пределы рыночных, и сделку оказалось невозможно заключить", — сообщил Кукурелья Movistar.




Автор mihajlo   

Дата 03.12.2025 08:00

