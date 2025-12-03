Саудовские клубы по-прежнему хотят Салаха

Клубы из Саудовской Аравии сохраняют серьезный интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

В прошлом сезоне Салах отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии стоимостью 500 миллионов фунтов, взамен заключив с "Ливерпулем" новый двухлетний контракт.



Но если в прошлом сезоне Салах стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Премьер-Лиги, сейчас Мохамед выглядит бледной тенью того игрока, и даже место 33-летнего египтянина в стартовом составе "Ливерпуля" теперь находится под вопросом.



Несмотря на возраст и ощутимый спад Салаха, Мохамеду по-прежнему были бы раду в саудовском первенстве, утверждает talkSPORT.



Главным претендентом на Салаха остается "Аль-Хиляль", но также интерес к Мохамеду сохраняет "Аль-Кадисия".



И если минувшим летом "Ливерпуль" рисковал лишиться Салаха свободным агентом, то следующим у "красных" будет возможность получить компенсацию при расставании с Мохамедом.