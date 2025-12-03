Гвардиола: "Игроки не уважают меня!"

После победы над "Фулхэмом" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что игроки "не уважают" его.

Накануне вечером "Сити" одержал победу 4:5 в гостях у "Фулхэма". "Горожане" провел два разных тайма, уверенно выиграв первый и полностью потеряв контроль во втором.



Тем не менее, "Сити" набрал три очка, сократив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до двух очков, и после матча Гвардиола пребывал в игривом настроении.



"Я так стар, и игроки не уважают меня! Они не должны обращаться таким образом со своим тренером. Такое случается только в этой лиге. Мы провели великолепный матч... Слушайте, были действительно позитивные вещи в том, что мы сделали".



"Приехать сюда, забить пять голов и так сыграть в первом тайме... В концовке это был вопрос характера, стойкости и обороны. Они сделали то, что требовалось сделать", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.