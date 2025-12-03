Ромеро принес очко "Тоттенхэму" против "Ньюкасла"

Два эффектных гола Кристиана Ромеро обеспечили "Тоттенхэму" ничью 2:2 в гостях у "Ньюкасла", несмотря на скверный футбол.

В стартовый состав "сорок" вернулись Сандро Тонали и Джейкоб Мерфи, заменив Бруно Гимараэса и Энтони Элангу.



Капитан "шпор" Кристиан Ромеро вернулся после дисквалификации. Также с первых минут появились Родриго Бентанкур, Пап Матар Сарр и Бреннан Джонсон.



В начале матча хозяева диктовали игру, хотя и действовали без явных моментов. Гости до владений Аарона Рамсдейла даже не добирались.



Свой лучший в первом тайме момент "Ньюкасл" создал на 35-й минуте, когда Жоэлинтон пробил в штангу с острого угла.



Ближе к перерыву "Тоттенхэм" несколько ожил, но лишь наиграл на момент Лукаса Бергвалла, который пяткой направил мяч выше ворот.



С началом второго тайма "шпоры" снова ушли в спячку и были вынуждены отбиваться. Атаки "сорок" шли волна за волной, и однажды только Гульельмо Викарио спас свою команду после удара Харви Барнса.



На 71-й минуте гости дрогнули. Вышедший на замену Гимараэс пробил в касание из пределов штрафной по отброшенному Ником Вольтемаде мячу — 1:0.



На 78-й минуте "Тоттенхэм", наконец, нанес свой первый в матче удар в створ, и это ожидание стоило того. Мохаммед Кудус выполнил подачу с правого фланга, а Ромеро результативно пробил головой в падении — 1:1.



На 84-й минуте, сходив к монитору, рефери Томас Брамалл подтвердил фол Бентанкура на Дэне Берне, и Энтони Гордон уверенно исполнил назначенный пенальти — 2:1.



Однако в компенсированное время Ромеро ударом в падении через себя спас для "шпор" ничью — 2:2.



"Ньюкасл" заслуженно открыл счет, а затем без каких-либо на то предпосылок пропустил. "Сороки" были вознаграждены пенальти, но все равно не смогли удержать победу. "Тоттенхэм" ничего не создал в атаке, кроме двух голов Ромеро.



