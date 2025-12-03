"Сити" перестрелял "Фулхэм" в матче с девятью голами
В феерическом матче с девятью забитыми голами "Манчестер Сити" перестрелял "Фулхэм" — 4:5.
Новыми лицами в стартовом составе "дачников" стали Саша Лукич и Эмиль Смит-Роу.
А вот наставник "горожан" Хосеп Гвардиола доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Эвертона" в минувшую субботу.
Гости должны были открывать счет уже на шестой минуте. Эрлинг Холанд вышел один на один по центру, но направил мяч в основание штанги.
"Сити" наседал, и свой второй шанс Холанд не упустил. На 17-й минуте Тиджани Рейндерс пропустил мяч после прострела Жереми Доку с левого фланга, и Эрлинг пробил в касание из района 11-метровой отметки — 0:1.
В целом "горожане" контролировали игру, и их второй гол на 37-й минуте не стал сюрпризом. Холанд отодвинул оппонента и отличным пасом вывел по центру Рейндерса, который технично подсек мяч перед голкипером — 0:2.
На 44-й минуте Фоден подхватил отбитый к границе штрафной площади мяч и нанес обводящий удар — 0:3.
Однако уже в добавленное к первому тайму время "Фулхэм" отыграл один гол. Это Смит-Роу головой замкнул подачу Харри Уилсона с правого фланга — 1:3.
Второй тайм начался с того, что Фоден оформил дубль. Фил завершил быструю комбинацию своей команды, пробив в касание с угла вратарской площади — 1:4.
На 54-й минуте отличился и Жереми Доку, который перехватил мяч на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки и пробил с рикошетом от Сандера Берге — 1:5.
Спустя три минуты Алекс Ивоби подкараулил отскок на подступах к штрафной площади "Сити" и в касание направил мяч рядом со штангой — 2:5.
На 70-й минуте Холанд нанес удар в штангу, а спустя две минуты вышедший на замену Самуэль Чуквуэзе подкараулил отскок и классно пробил — 3:5.
На 78-й минуте Чуквуэзе повезло с еще одним отскоком в штрафной, и Самуэль, при попустительстве опорной зоны "Сити", вогнал мяч в ворота — 4:5.
Однако вскоре темп стал затухать. Силы уже были на исходе, и гости предпочли сыграть надежно. Однажды хозяева претендовали на пенальти, вдобавок Йошко Гвардиол вынес мяч с линии ворот, но и только.
Имея перевел в четыре гола, при счете 1:5, "Сити" умудрился упустить контроль над игрой и обеспечить себе нервную концовку. На сей раз все обошлось, однако "горожане" показали свою уязвимость.
"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.12.2025 00:30
Просмотров: 342
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахахахахахаххахахахахаа выкиньте вонючий жалкий корупционный хрюкасл с этой лиги
Выкиньте эту помойку ебаную
(ответить)
И он всё равно сидит без электричества и отопления. Какой же лох этот Мурад
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАНДАРТ СЕРВИС"
Сокращенное наименование
ООО УК "СТАНДАРТ СЕРВИС"
Руководитель организации
Гамзатов Мурад Заирбегович c 12 февраля 2025 г.
Вид организации
Управляющая компания
Статус
status Действующая организация (дата регистрации 22.03.2019)
Вид деятельности
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
(ответить)
Нашего Мурада наклычили за то, что маску не носил? Какой опасный этот Мурад.
(ответить)
Залупасл, ебало
(ответить)
Анлу4ка анлу4ка , прям как у петушков
(ответить)
Петунхем)
(ответить)
баля, русня каких-то попов привела на переговоры сукахахахахахахахахах
(ответить)
зять трампа, кушнир озвучил условие зеленского для мира, и вот его содержание:
"путин великий президент великой страны, а руская нация самая воинственная в мире. я согласен отдать 4 области росии и сложить с себя полномочия президента, но при одном небольшом условии.
великая руская нация мужественно и храбро сражалась, и я хочу, чтобы они до конца своей жизни также мужественно и храбро СОСАЛИ УКРАИНСКИЙ ХУЙ, КАК СОСУТ ЧЕЧЕНСКИЙ."
ДА ЛЕГКО! - воскликнул путин
(ответить)
Змагаренок полыхает от ВВП. Потужно.
Ебло, что за претензии?
(ответить)
попуск, какого хуя пыпа вчера на фоне декораций выступала?
http://kremlin.ru/events/president/news/78622
УХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ))) нихуя он пункт посетил оруууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Редвайтган, что это за альфач? https://ibb.co/NnkxG2s7
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий