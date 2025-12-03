"Сити" перестрелял "Фулхэм" в матче с девятью голами

В феерическом матче с девятью забитыми голами "Манчестер Сити" перестрелял "Фулхэм" — 4:5.

Новыми лицами в стартовом составе "дачников" стали Саша Лукич и Эмиль Смит-Роу.



А вот наставник "горожан" Хосеп Гвардиола доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Эвертона" в минувшую субботу.



Гости должны были открывать счет уже на шестой минуте. Эрлинг Холанд вышел один на один по центру, но направил мяч в основание штанги.



"Сити" наседал, и свой второй шанс Холанд не упустил. На 17-й минуте Тиджани Рейндерс пропустил мяч после прострела Жереми Доку с левого фланга, и Эрлинг пробил в касание из района 11-метровой отметки — 0:1.



В целом "горожане" контролировали игру, и их второй гол на 37-й минуте не стал сюрпризом. Холанд отодвинул оппонента и отличным пасом вывел по центру Рейндерса, который технично подсек мяч перед голкипером — 0:2.



На 44-й минуте Фоден подхватил отбитый к границе штрафной площади мяч и нанес обводящий удар — 0:3.



Однако уже в добавленное к первому тайму время "Фулхэм" отыграл один гол. Это Смит-Роу головой замкнул подачу Харри Уилсона с правого фланга — 1:3.



Второй тайм начался с того, что Фоден оформил дубль. Фил завершил быструю комбинацию своей команды, пробив в касание с угла вратарской площади — 1:4.



На 54-й минуте отличился и Жереми Доку, который перехватил мяч на подступах к штрафной, вошел внутрь площадки и пробил с рикошетом от Сандера Берге — 1:5.



Спустя три минуты Алекс Ивоби подкараулил отскок на подступах к штрафной площади "Сити" и в касание направил мяч рядом со штангой — 2:5.



На 70-й минуте Холанд нанес удар в штангу, а спустя две минуты вышедший на замену Самуэль Чуквуэзе подкараулил отскок и классно пробил — 3:5.



На 78-й минуте Чуквуэзе повезло с еще одним отскоком в штрафной, и Самуэль, при попустительстве опорной зоны "Сити", вогнал мяч в ворота — 4:5.



Однако вскоре темп стал затухать. Силы уже были на исходе, и гости предпочли сыграть надежно. Однажды хозяева претендовали на пенальти, вдобавок Йошко Гвардиол вынес мяч с линии ворот, но и только.



Имея перевел в четыре гола, при счете 1:5, "Сити" умудрился упустить контроль над игрой и обеспечить себе нервную концовку. На сей раз все обошлось, однако "горожане" показали свою уязвимость.



"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче