"Юнайтед" лидирует в борьбе за Галлахера

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера в преддверии зимнего трансферного окна.

"Юнайтед" еще минувшим летом пытался заполучить Галлахера, однако "Атлетико" отказался отпустить Конора в аренду.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на сей раз "Атлетико" открыт к уходу Галлахера — но только на условиях постоянного трансфера. Конор оценивается в 30 миллионов евро (26.4 млн. фунтов).



Важно, что и сам Галлахер открыт к расставанию с "Атлетико". Конор помышляет о возвращении в Премьер-Лигу в январе, чтобы повысить свои шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.



При этом "Юнайтед" — главный, но не единственный претендент на Галлахера, которого также хотят "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".