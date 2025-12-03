"Юнайтед" лидирует в борьбе за Галлахера
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера в преддверии зимнего трансферного окна.
"Юнайтед" еще минувшим летом пытался заполучить Галлахера, однако "Атлетико" отказался отпустить Конора в аренду.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на сей раз "Атлетико" открыт к уходу Галлахера — но только на условиях постоянного трансфера. Конор оценивается в 30 миллионов евро (26.4 млн. фунтов).
Важно, что и сам Галлахер открыт к расставанию с "Атлетико". Конор помышляет о возвращении в Премьер-Лигу в январе, чтобы повысить свои шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.
При этом "Юнайтед" — главный, но не единственный претендент на Галлахера, которого также хотят "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".
03.12.2025 00:05
Галлахер + Маунт. Центр мечты в пердиве.
