Полузащитник "Астон Виллы" Росс Баркли пропустит до трех месяцев с травмой колена.

Баркли, которому на этой неделе исполняется 32 года, серьезно повредил свое колено во время победы 1:0 над "Вулверхэмптоном" в минувшее воскресенье.



В этом матче Премьер-Лиги Баркли вышел со скамейки запасных в концовке, но уже спустя 13 минут был заменен обратно с травмой.



Хорошая новость в том, что три месяца — это предельный срок, и главный тренер "Виллы" Унаи Эмери надеется, что Росс вернется в строй поскорее.



"Я не знаю, сколько точно Росс Баркли будет отсутствовать, но, возможно, от восьми до 10-12 недель. Возможно, меньше".



"Жаль, потому что он хорошо играл и постепенно приближался к стартовому составу", — цитирует Эмери The Athletic.