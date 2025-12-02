Босс "Баварии" считает, что Слот обманул Вирца

Почетный президент немецкой "Баварии" Ули Хенесс считает, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ввел полузащитника Флориана Вирца в заблуждение.

Минувшим летом "Ливерпуль" опередил "Баварию" и приобрел Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, но адаптация Флориана к английскому футболу проходит непросто.



Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия в "Ливерпуле", и Хенессу кажется, что Слот просто обманул его соотечественника с ролью на футбольном поле.



"Слот обещал Вирцу нечто, что, как сейчас стало очевидно, он не исполнил. Он обещал строить команду вокруг него в футболке с 10-м номером. Это оказалось чепухой".



"Он получил футболку с 7-м номером, и его новая команда явно не играет вокруг Флориана Вирца", — цитирует Хенесса talkSPORT.