Босс "Баварии" считает, что Слот обманул Вирца

Флориан Вирц и Арне Слот Почетный президент немецкой "Баварии" Ули Хенесс считает, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ввел полузащитника Флориана Вирца в заблуждение.

Минувшим летом "Ливерпуль" опередил "Баварию" и приобрел Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, но адаптация Флориана к английскому футболу проходит непросто.

Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия в "Ливерпуле", и Хенессу кажется, что Слот просто обманул его соотечественника с ролью на футбольном поле.

"Слот обещал Вирцу нечто, что, как сейчас стало очевидно, он не исполнил. Он обещал строить команду вокруг него в футболке с 10-м номером. Это оказалось чепухой".

"Он получил футболку с 7-м номером, и его новая команда явно не играет вокруг Флориана Вирца", — цитирует Хенесса talkSPORT.




Дата 02.12.2025 21:00

