"Тоттенхэм" хочет купить Семеньо в январе
"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.
По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" находится в поисках игрока на левый край атаки, рассматривая Семеньо в качестве своей цели на январь.
"Тоттенхэм" интересовался Семеньо еще в начале минувшего лета, однако тогда "шпор" отпугнула назначенная за Антуана цена в размере свыше 70 миллионов фунтов.
На сей раз Семеньо доступен для трансфера за фиксированную сумму в 65 млн. фунтов, однако в борьбе за 25-летнего игрока "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
В "Тоттенхэме" Семеьо воссоединился бы с Мохаммедом Кудусом, своим партнером по сборной Ганы, которая неожиданно не попала на Кубок Африки.
02.12.2025 20:00
Вуахаха реально у ттх мало игроков в атакующей линии)
