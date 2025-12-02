"Тоттенхэм" хочет купить Семеньо в январе

Антуан Семеньо "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" находится в поисках игрока на левый край атаки, рассматривая Семеньо в качестве своей цели на январь.

"Тоттенхэм" интересовался Семеньо еще в начале минувшего лета, однако тогда "шпор" отпугнула назначенная за Антуана цена в размере свыше 70 миллионов фунтов.

На сей раз Семеньо доступен для трансфера за фиксированную сумму в 65 млн. фунтов, однако в борьбе за 25-летнего игрока "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В "Тоттенхэме" Семеьо воссоединился бы с Мохаммедом Кудусом, своим партнером по сборной Ганы, которая неожиданно не попала на Кубок Африки.




Метки Борнмут, Семеньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2025 20:00

  1. dembo 02.12.2025 20:09 # dembo
    Вуахаха реально у ттх мало игроков в атакующей линии)

    (ответить)

