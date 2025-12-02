Мареска намекнул, что Палмер выйдет в старте против "Лидса"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска намекнул, что выпустит полузащитника Коула Палмера с первых минут на матч Премьер-Лиги против "Лидса".
Мареска сообщил о возвращении Палмера в строй еще перед дерби против "Арсенала" в минувший уикенд, однако "Челси" еще в первом тайме остался вдесятером, и Энцо не решился выпустить пропустившего два месяца игрока.
В среду вечером "Челси" сыграет в гостях у находящегося в зоне вылета "Лидса", и Мареска подумывает о том, чтобы выпустить Палмера в старте, хотя на все 90 минут Коул пока не готов.
"Да, он может выйти в стартовом составе. Он доступен".
"В предыдущем матче он был в запасе. Конечно, когда вы вдесятером, Коулу сложнее вступать в игру, потому что сейчас ему нужно набрать физические кондиции".
"Он может начать матч в стартовом составе. Идея в том, чтобы начать давать ему минуты, пока он не сможет играть все 90", — цитирует Мареску Evening Standard.
