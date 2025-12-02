Салиба вернется через считанные дни
Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что защитник Вильям Салиба вернется в строй через считанные дни.
Салиба пропустил ничью 1:1 против "Челси" в минувшее воскресенье, получив травму на тренировке "Арсенала" днем ранее.
В понедельник Салиба посетил профильного специалиста и убедился, что его повреждение не представляет опасности. Однако Артета не обещает, что Вильям сыграет уже против "Брентфорда" в среду вечером.
"Сегодня я особо не смогу помочь вам, потому что позже днем у нас будет еще одна тренировка, и до тех пор мы не будем знать, что случится с парой игроков, которые под вопросом".
"У него небольшая болячка, но я думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим, будет ли он готов завтра".
"Его травма лодыжки в августе была случайной. Ему очень не повезло, и он выбыл на несколько недель. Он попытался вернуться на "Энфилде", но ему не было комфортно. Эта травма тоже очень странная, но надеюсь, это займет считанные дни", — цитирует Артету Evening Standard.
Дополнительно Артета поведал, что вингер Леандро Троссард также вернется в течение считанных дней, но нападающий Кай Хаверц пропустит еще несколько недель, как и защитник Габриэль Магальяэс.
