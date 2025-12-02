"Ньюкасл" потерял Ника Поупа на три недели

Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп пропустит ближайшие три недели с травмой паха.

Сыграв все 12 первых матчей "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги, Поуп неожиданно пропустил выезд к "Эвертону" в минувшее воскресенье, когда ворота "сорок" защищал Аарон Рамсдейл.



Оказывается, на тренировке "Ньюкасла" в пятницу Поуп получил травму паха. Ник уже посетил профильного специалиста и узнал, что его восстановление займет три недели, сообщает Sky Sports.



В течение этих трех недель "Ньюкасл" сыграет шесть матчей, и 33-летнего англичанина продолжит подменять упомянутый Рамсдейл.



Предполагаемой датой возвращения Поупа в строй может стать выезд к "Манчестер Юнайтед" на Boxing Day (26 декабря).