"Ньюкасл" потерял Ника Поупа на три недели

Ник Поуп Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп пропустит ближайшие три недели с травмой паха.

Сыграв все 12 первых матчей "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги, Поуп неожиданно пропустил выезд к "Эвертону" в минувшее воскресенье, когда ворота "сорок" защищал Аарон Рамсдейл.

Оказывается, на тренировке "Ньюкасла" в пятницу Поуп получил травму паха. Ник уже посетил профильного специалиста и узнал, что его восстановление займет три недели, сообщает Sky Sports.

В течение этих трех недель "Ньюкасл" сыграет шесть матчей, и 33-летнего англичанина продолжит подменять упомянутый Рамсдейл.

Предполагаемой датой возвращения Поупа в строй может стать выезд к "Манчестер Юнайтед" на Boxing Day (26 декабря).




Дата 02.12.2025 17:00

