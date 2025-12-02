Слот: "Салах был расстроен"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что его нападающий Мохамед Салах был расстроен не сыграть против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" одержал победу 0:2 над "Вест Хэмом", а Салах весь матч провел на скамейке запасных.



Тогда Слот говорил, что просто решил сохранить свежесть Салаха, но дело также в том, что приближается Кубок Африки, и "Ливерпулю" нужно научиться играть без 33-летнего египтянина, для которого матч против "Бернли" 13 декабря станет последним.



"Дедлайн — 15 декабря. Как и всегда, это зависит от сборной, игрока и клуба. Всегда ведутся переговоры, чтобы определить лучший сценарий для всех трех сторон".



"Нам нужно найти способ, чтобы играть без него, потому что его здесь не будет. Такова правда".



"Он был расстроен, но это нормальная реакция игрока, который достаточно хорош, чтобы играть за нас. И это еще мягко говоря, потому что он выступал выдающимся образом за этот клуб и все еще будет это делать".



"Но его поведение было таким, как ты и ожидаешь от такого профессионала. Он поддерживал своих партнеров по команде и держался действительно хорошо".



"Невозможно быть игроком, который играет каждые три дня и сохраняет высокий уровень. Но он обладает дисциплиной и знает, как оставаться в форме. Играет он хорошо или нет, играет он вообще или нет, он всегда будет профессионалом топ-уровня", — цитирует Слота Sky Sports.