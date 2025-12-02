Франк уверен, что владельцы "Тоттенхэма" будут терпеливы с ним

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк ожидает, что владельцы клуба дадут ему время для построения успешной команды.

В сентябре семейство Льюис, владеющее "Тоттенхэмом", указано на дверь президенту клуба Даниэлю Леви и объявило о начале новой эры.



Пока у Франка не очень ладятся дела, и "Тоттенхэм" выиграл лишь три матча их 13 последних, однако Томас уверен, что боссы проявят терпение.



"Я очень уверен. Думаю, владельцы — конечно, я лишь начинаю узнавать их — выглядят хорошими парнями, умными парнями. Они знают, как управлять бизнесом, и они все больше учатся футболу".



"Мы имеем дело с умными людьми, которые видят, что каждая успешная династия, каждый успешный клуб требует времени. Конечно, можно найти клуб, который может достичь успеха в первый год или второй, но это невозможно поддерживать, если у вас нет устойчивости. Невозможно", — цитирует Франка Daily Mail.