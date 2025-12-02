Гвардиола не будет предупреждать Доннарумму насчет дисквалификации

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет разговаривать со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой насчет возможной дисквалификации из-за перебора желтых карточек.

Когда в минувшую субботу "Сити" вырвал победу 3:2 против "Лидса", Доннарумма получил свою четвертую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги. Три из них Джанлуиджи схлопотал за споры с рефери, еще одну — за затяжку времени.



Если Доннарумма будет предупрежден в шести следующих матчах "Сити", то станет первым в истории Премьер-Лиги голкипером, получившим дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.



Прежде в истории только 12 голкиперов получали пять или больше желтых карточек за сезон Премьер-Лиги, но никто из них не делал этого достаточно быстро — пять "горчичников" в 19 первых матчах — для дисквалификации. Однако Гвардиола уверен, что 26-летний итальянец и сам понимает свою ситуацию.



"Нет, я не буду разговаривать с ним. Он достаточно взрослый. Конечно, шаг за шагом он будет понимать, как все устроено в этой лиге, и учиться новым вещам", — цитирует Гвардиолу The Guardian.