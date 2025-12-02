Макаллистер похвалил Вирца и Исака

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер похвалил партнеров по команде Флориана Вирца и Александера Исака после победы над "Вест Хэмом".

В минувшее воскресенье Вирц и Исак помогли "Ливерпулю" прервать свою серию из трех поражений подряд, причем Флориан провел свой, возможно, лучший матч за "красных", а Александер забил свой первый гол за свой новый клуб в Премьер-Лиге.



После победы 0:2 Макаллистер высоко оценил игру летних новичков "Ливерпуля" и заявил, что оба заслужили свою похвалу.



"Думаю, его (Вирца) мастерство бесспорно. Это удивительно, что он может делать на клочке пространства. И он показал это сегодня. Думаю, он сыграл действительно хорошо и, надеюсь, сможет продолжить в том же духе".



"Я очень рад за Алекса. Думаю, он удивительный игрок, все мы знаем это. Я пошутил над ним, потому что он даже не улыбается, когда забивает. Я очень рад, потому что он заслуживает это, и то же самое с Флорианом. Думаю, он провел действительно хороший матч. Он сыграл действительно хорошо".



"Так что это важно, что они выходят на свой уровень. Алекс очень тихий парень. Иногда ему нравится быть самому по себе. Я просто пытаюсь разговаривать с ним, потому что его испанский весьма хорош. Но, да, он тихий парень, и все мы рады обладать им", — цитирует Макаллистера ESPN.